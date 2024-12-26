На Ивано-Франковщине мужчина уклонялся от мобилизации, потому что «должен был заботиться о родителях», –что решил суд

Мужчина в Ивано-Франковской области получил год лишения свободы за уклонение от службы.

41-летнего мужчину в Ивано-Франковской области приговорили к одному году лишения свободы за уклонение от мобилизации. Согласно приговору Тысменицкого районного суда по делу № 352/935/24, он отказался проходить военную службу, объясняя это личными обстоятельствами, в частности необходимостью ухаживать за родителями преклонного возраста.

Мужчина, который прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе, должен был явиться в территориальный центр комплектования 1 сентября 2023 года, но не выполнил этого обязательства.

На судебном заседании обвиняемый заявил, что «не был готов проходить службу и должен был ухаживать за родителями преклонного возраста», раскаялся и попросил о более мягком наказании, однако суд, учитывая предоставленные доказательства, признал его виновным в умышленном уклонении от мобилизации.

Мужчине было назначено наказание в виде одного года лишения свободы по статье 336 Уголовного кодекса Украины.

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