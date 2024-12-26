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ВАКС конфисковал имущество телеведущего Юрия Кота, известного сотрудничеством с российскими медиа

14:48, 26 декабря 2024
Конфискации подлежат имущественные права на семь телевизионных проектов и ряд активов.
ВАКС конфисковал имущество телеведущего Юрия Кота, известного сотрудничеством с российскими медиа
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Высший антикоррупционный суд 25 декабря принял решение об удовлетворении иска Министерства юстиции о применении санкций к бывшему украинскому телеведущему Юрию Владимировичу Коту в соответствии с Законом Украины «О санкциях».

Как отмечают в Минюсте, Юрий Кот сейчас проживает в Москве.

«Известен своими пророссийскими взглядами и активным сотрудничеством с российскими медиа, где он систематически распространяет антиукраинскую пропаганду. Он также является членом антиукраинских организаций "Бессмертный полк Украины" и "Комитет спасения Украины"», - указывают в Минюсте.

Согласно решению суда, в доход государства подлежат взысканию следующие активы Кота:

  • четыре земельных участка в Житомирской области,
  • три единицы огнестрельного оружия,
  • автомобиль SKODA OCTAVIA ELEGANCE.

Кроме того, конфискации подлежат имущественные права на семь телевизионных проектов.

Также суд принял взыскать 59% доли в уставном капитале ООО «Золотая Фишка» и деньги, размещенные на счетах в коммерческом банке.

Решение суда может быть обжаловано в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение пяти дней со дня его провозглашения. Право на подачу апелляционной жалобы имеют участники дела и/или их представители.

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ВАКС

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