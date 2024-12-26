ВАКС конфіскував майно телеведучого Юрія Кота, який відомий співпрацею з російськими медіа

Конфіскації підлягають майнові права на сім телевізійних проектів та низка активів.

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Вищий антикорупційний суд 25 грудня ухвалив рішення про задоволення позову Міністерства юстиції щодо застосування санкцій до колишнього українського телеведучого Юрія Володимировича Кота відповідно до Закону України «Про санкції».

Як зазначають у Мін’юсті, Юрій Кот наразі проживає в Москві.

«Відомий своїми проросійськими поглядами та активною співпрацею з російськими медіа, де він систематично поширює антиукраїнську пропаганду. Він також є членом антиукраїнських організацій «Безсмертний полк України» та «Комітет спасіння України»», - вказують у Мін’юсті.

Згідно з рішенням суду, в дохід держави підлягають стягненню наступні активи Кота:

чотири земельні ділянки у Житомирській області,

три одиниці вогнепальної зброї,

автомобіль SKODA OCTAVIA ELEGANCE.

Крім того, конфіскації підлягають майнові права на сім телевізійних проектів.

Також суд ухвалив стягнути 59% частки у статутному капіталі ТОВ «Золота Фішка» та гроші, розміщені на рахунках у комерційному банку.

Рішення суду може бути оскаржене в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду впродовж пʼяти днів з дня його проголошення. Право на подання апеляційної скарги мають учасники справи та/або їхні представники.

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