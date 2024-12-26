ВАКС конфіскував майно телеведучого Юрія Кота, який відомий співпрацею з російськими медіа

Вищий антикорупційний суд 25 грудня ухвалив рішення про задоволення позову Міністерства юстиції щодо застосування санкцій до колишнього українського телеведучого Юрія Володимировича Кота відповідно до Закону України «Про санкції».
Як зазначають у Мін’юсті, Юрій Кот наразі проживає в Москві.
«Відомий своїми проросійськими поглядами та активною співпрацею з російськими медіа, де він систематично поширює антиукраїнську пропаганду. Він також є членом антиукраїнських організацій «Безсмертний полк України» та «Комітет спасіння України»», - вказують у Мін’юсті.
Згідно з рішенням суду, в дохід держави підлягають стягненню наступні активи Кота:
Крім того, конфіскації підлягають майнові права на сім телевізійних проектів.
Також суд ухвалив стягнути 59% частки у статутному капіталі ТОВ «Золота Фішка» та гроші, розміщені на рахунках у комерційному банку.
Рішення суду може бути оскаржене в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду впродовж пʼяти днів з дня його проголошення. Право на подання апеляційної скарги мають учасники справи та/або їхні представники.
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