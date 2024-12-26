На кордоні з Польщею викрили три фіктивні «сімейні пари»

На пунктах пропуску «Грушів» та «Краківець» виявлено три фіктивні подружжя.

Фото: ДПСУ

На пунктах пропуску «Грушів» та «Краківець» на українсько-польському кордоні прикордонники виявили три фіктивні «сімейні пари», які намагалися перетнути кордон. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Випадки у пункті «Грушів»:

43-річний чоловік і 53-річна жінка заявили, що їдуть до друга у Варшаву, але викликали підозри через відсутність переконливих доказів їхнього подружнього статусу.

«Молодята» з Черкас прямували до Польщі, проте чоловік не зміг відповісти на базові запитання про свою «дружину».

Ситуація в пункті «Краківець»:

47-річний чоловік і 63-річна жінка стверджували, що їдуть до Великої Британії в гості, але їхні пояснення також виявилися непереконливими.

Наразі справжні мотиви створення фіктивних пар розслідують правоохоронці.

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