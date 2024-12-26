На кордоні з Польщею викрили три фіктивні «сімейні пари»

На пунктах пропуску «Грушів» та «Краківець» на українсько-польському кордоні прикордонники виявили три фіктивні «сімейні пари», які намагалися перетнути кордон. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
Випадки у пункті «Грушів»:
Ситуація в пункті «Краківець»:
Наразі справжні мотиви створення фіктивних пар розслідують правоохоронці.
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