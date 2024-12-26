На границе с Польшей разоблачили три фиктивные «семейные пары»

На пунктах пропуска «Грушев» и «Краковец» выявлено три фиктивные супруги.

Фото: ГПСУ

На пунктах пропуска «Грушев» и «Краковец» на украинско-польской границе пограничники обнаружили три фиктивные «семейные пары», которые пытались пересечь границу. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Случаи в пункте «Грушев»:

43-летний мужчина и 53-летняя женщина заявили, что едут к другу в Варшаву, но вызвали подозрения из-за отсутствия убедительных доказательств их супружеского статуса.

«Молодожены» из Черкасс направлялись в Польшу, однако мужчина не смог ответить на базовые вопросы о своей «жене».

Ситуация в пункте «Краковец»:

47-летний мужчина и 63-летняя женщина утверждали, что едут в Великобританию в гости, но их объяснения также оказались неубедительными.

Сейчас настоящие мотивы создания фиктивных пар расследуют правоохранители.

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