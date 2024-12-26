На границе с Польшей разоблачили три фиктивные «семейные пары»

На пунктах пропуска «Грушев» и «Краковец» на украинско-польской границе пограничники обнаружили три фиктивные «семейные пары», которые пытались пересечь границу. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Случаи в пункте «Грушев»:
Ситуация в пункте «Краковец»:
Сейчас настоящие мотивы создания фиктивных пар расследуют правоохранители.
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