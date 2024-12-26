На Івано-Франківщині чоловік ухилявся від мобілізації, бо «мав піклуватися про батьків», – що вирішив суд

Чоловік в Івано-Франківській області отримав рік позбавлення волі за ухилення від служби.

41-річного чоловіка в Івано-Франківській області засудили до одного року позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Згідно з вироком Тисменицького районного суду у справі № 352/935/24, він відмовився проходити військову службу, пояснюючи це особистими обставинами, зокрема необхідністю доглядати за батьками похилого віку.

Чоловік, який пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби, мав з'явитися до територіального центру комплектування 1 вересня 2023 року, але не виконав цього зобов'язання.

На судовому засіданні обвинувачений заявив, що «не був готовий проходити службу і мав доглядати за батьками похилого віку», розкаявся і попросив про м'якше покарання, однак суд, врахувавши надані докази, визнав його винним у навмисному ухиленні від мобілізації.

Чоловіку було призначено покарання у вигляді одного року позбавлення волі за статтею 336 Кримінального кодексу України.

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