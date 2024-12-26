У Франції 240 лижників провели до 3,5 годин у повітрі через аварію на підйомнику

Перед Різдвом у французьких Альпах евакуювали понад 200 лижників.

Фото: BFMTV

240 лижників були евакуйовані з крісельного підйомника на гірськолижному курорті Ле-Деволюй на південному сході Франції після його поломки напередодні Різдва. Про це повідомляє BFMTV.

Аварійним службам довелося використовувати гелікоптери, щоб дістатися до застряглих людей, деякі з яких провели в повітрі на висоті 21 метра до 3,5 годин.

Причиною інциденту стала електрична несправність підйомника, що був відновлений влітку 2024 року за 300 000 євро. Однак, його запуск стався лише 14 грудня. Адміністрація курорту висловила здивування через поломку, зазначивши, що всі необхідні роботи були проведені.

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