Адвокатские запросы о дате и времени пропуска лиц в помещения судов следует направлять в территориальные управления Службы судебной охраны

Руководитель Службы судебной охраны сообщил НААУ, что информацию о лицах, пропускаемых в помещения судов, собирают в территориальных управлениях Службы, поэтому адвокатские запросы следует направлять именно туда.

Источник фото: Служба судебной охраны

В Национальной ассоциации адвокатов Украины сообщили, что адвокатские запросы о посещении судов сторонами процесса адвокатам следует направлять в территориальные управления Службы судебной охраны.

«Поскольку информацию о лицах, которые пропускаются в помещения судов, собирают в территориальных управлениях Службы судебной охраны, именно туда лучше посылать адвокатские запросы о предоставлении информации о дате и времени посещения судов сторонами судебного процесса. На это в письме Национальной ассоциации адвокатов Украины обратил внимание вр. и. о. главы Службы судебной охраны Петр Талпа» - отмечают в НААУ.

Он отметил, что в течение 2024 года существенно увеличилось поступление таких адвокатских запросов в центральный орган управления ССО.

Руководитель Службы напомнил, что ССО состоит из центрального органа управления и территориальных управлений, которые образуются как юридические лица. Именно ТУ в соответствии с возложенными на них задачами обеспечивают пропуск лиц в здания (помещения) судов, органов и учреждений системы правосудия и на их территорию транспортных средств. Информация о лицах, пропускаемых в помещения судов, заносится сотрудниками ТУ ССО в журнал посетителей.

Следовательно, с целью ускорения получения адвокатами информации, необходимой для защиты, представительства и предоставления других видов юридической помощи клиенту, а также избегания дублетных операций во время работы с документами, в ССО предлагают посылать адвокатские запросы по поднятому вопросу сразу в соответствующие территориальные управления Службы судебной охраны.

Автор: Наталя Мамченко

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