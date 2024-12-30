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Україна повернула із російського полону 187 захисників та двох цивільних, фото

17:18, 30 грудня 2024
Військові – захисники «Азовсталі» та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту.
Україна повернула із російського полону 187 захисників та двох цивільних, фото
Фото: Президент Володимир Зеленський
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Україна повернула з полону 187 військових та двох цивільних. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

«Повернення наших людей з російського полону – це завжди дуже хороші новини для кожного з нас. І сьогодні один із таких днів: нашій команді вдалося повернути 189 українців додому.

Це військові – захисники «Азовсталі» та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери. Це нацгвардійці, у тому числі «азовці», прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських та Збройних Сил. І також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі. Кожного вдома чекають рідні та близькі. І це радість, що нам вдалося їх повернути. Сьогодні ще 189 родин щасливі», - повідомив він.

Фото: Президент Володимир Зеленський

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