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Украина вернула из российского плена 187 защитников и двух гражданских, фото

17:18, 30 декабря 2024
Военные – защитники «Азовстали» и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного, с разных направлений фронта.
Украина вернула из российского плена 187 защитников и двух гражданских, фото
Фото: Президент Владимир Зеленский
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Украина вернула из плена 187 военных и двух гражданских. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

«Возвращение наших людей из российского плена – это всегда очень хорошие новости для каждого из нас. И сегодня один из таких дней: нашей команде удалось вернуть 189 украинцев домой.

Это военные – защитники «Азовстали» и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного, с разных направлений фронта. Среди них солдаты, сержанты, офицеры. Это нацгвардейцы, в том числе «азовцы», пограничники, терробороновцы, воины Военно-Морских и Вооруженных Сил. И также двое гражданских, захваченных в Мариуполе. Каждого дома ждут родные и близкие. И это радость, что нам удалось вернуть их. Сегодня еще 189 семей счастливы», – сообщил он.

Фото: Президент Владимир Зеленский

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