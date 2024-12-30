Бельгия первой в ЕС запретит продажу одноразовых вейпов с 2025 года

Нововведения внедряют из соображений охраны здоровья и окружающей среды.

Фото: golos.te.ua

С 1 января 2025 года Бельгия станет первой страной Евросоюза, которая запретит продажу одноразовых электронных сигарет. Запрет вводится для защиты здоровья населения и уменьшения вреда окружающей среде, сообщает Euronews.

Министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрукке заявил, что такие устройства, известные как вейпы, являются доступными по цене, что делает их привлекательными для подростков. Это способствует раннему привыканию к никотину. Кроме того, одноразовые сигареты загрязняют окружающую среду из-за использования пластика, батареек и электронных схем.

«Поскольку приборы одноразовые, пластик, батарейки и схемы загрязняют окружающую среду. Кроме того, во время курения они создают опасные химические вещества, которые все еще присутствуют, когда люди их выбрасывают», - отметил Ванденбрукке.

Запрет касается исключительно одноразовых электронных сигарет. Многоразовые системы остаются доступными, поскольку они могут помогать курильщикам постепенно отказываться от никотина.

Владелец брюссельского магазина Vapotheque Стивен Померанц поддержал решение, отметив, что одноразовые вейпы являются неэкологичными из-за расточительного использования батарей. По его мнению, запрет не окажет значительного финансового влияния на индустрию, поскольку потребители смогут перейти на многоразовые устройства.

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