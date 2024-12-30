Бельгія першою в ЄС заборонить продаж одноразових вейпів із 2025 року

Нововведення впроваджують з міркувань охорони здоров’я та навколишнього середовища.

Фото: golos.te.ua

З 1 січня 2025 року Бельгія стане першою країною Євросоюзу, яка заборонить продаж одноразових електронних цигарок. Заборона запроваджується для захисту здоров’я населення та зменшення шкоди довкіллю, повідомляє Euronews.

Міністр охорони здоров’я Бельгії Франк Ванденбрукке заявив, що такі пристрої, відомі як вейпи, є доступними за ціною, що робить їх привабливими для підлітків. Це сприяє ранньому звиканню до нікотину. Крім того, одноразові сигарети забруднюють довкілля через використання пластику, батарейок та електронних схем.

«Оскільки прилади одноразові, пластик, батарейки та схеми забруднюють навколишнє середовище. Крім того, під час паління вони створюють небезпечні хімічні речовини, які все ще присутні, коли люди їх викидають», — зазначив Ванденбрукке.

Заборона стосується виключно одноразових електронних сигарет. Багаторазові системи залишаються доступними, оскільки вони можуть допомагати курцям поступово відмовлятися від нікотину.

Власник брюссельської крамниці Vapotheque Стівен Померанц підтримав рішення, зазначивши, що одноразові вейпи є неекологічними через марнотратне використання батарей. На його думку, заборона не матиме значного фінансового впливу на індустрію, оскільки споживачі зможуть перейти на багаторазові пристрої.

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