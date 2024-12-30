У НАЗК змінили роз'яснення щодо декларування за 2024 рік, яке стартує 1 січня

Додано роз’яснення з актуальних питань, зокрема щодо «Національного кешбеку», грошової допомоги за програмами «Зимова підтримка», «єВідновлення», «єОселя».

Національне агентство з питань запобігання корупції оновило роз’яснення до кампанії декларування за 2024 рік, врахувавши зміни у законодавстві та зворотний зв'язок декларантів.

Зокрема, як вказують у НАЗК, під час підготовки фахівці опрацювали понад 4 тисяч коментарів в Базі знань та більш ніж 9 тисяч анкет, які декларанти заповнили після подання декларації до Реєстру.

Відтак, оновлені роз’яснення мають допомогти суб’єктам декларування уникнути типових помилок та швидше зорієнтуватися в питаннях, які викликають сумніви.

Що нового в роз’ясненнях

Роз’яснення приведені у відповідність до законодавчих змін, які відбулися з моменту тогорічної кампанії декларування.

Додано роз’яснення з актуальних питань, зокрема щодо державної програми підтримки українських виробників «Національний кешбек», грошової допомоги за програмами «Зимова підтримка», «єВідновлення», «єОселя».

Роз’яснення доповнено практичними прикладами, а ключові моменти – виділено для привернення уваги.

Оновлені матеріали вже доступні в Базі знань НАЗК.

Коротко зі змінами та доповненнями до роз’яснень щодо фінансової доброчесності можна ознайомитися нижче:

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