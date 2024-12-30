У Польщі зменшилася частка українських працівників

Українці залишаються найбільшою групою іноземних працівників у Польщі, але їх частка знижується.

Фото: kurs.com.ua

За останні шість років частка українців серед іноземних працівників у Польщі знизилася на 8%. Попри це, українці залишаються найбільшою групою іноземців на польському ринку праці. Про це свідчать результати дослідження компанії Gi Group, проведеного в листопаді, повідомляє Bankier.pl.

Наразі в Польщі працює 1,7 млн іноземців, серед яких 779 тисяч — громадяни України, за даними управління соціального страхування (ZUS). Водночас 75% польських компаній із міжнародним персоналом працевлаштовують саме українців.

Однак із 2018 року їхня частка серед працюючих іноземців скоротилася на 7,8%. Водночас у Польщі суттєво зросла кількість працівників із Колумбії (+337%), Філіппін (+60%) та Непалу (+46%). У першому півріччі 2024 року було видано 173 тис. дозволів на роботу, більшість із яких отримали громадяни Азії та Південної Америки.

Згідно з дослідженням, громадяни ЄС частіше працюють у великих компаніях, переважно у сфері послуг, державного сектору, транспорті та логістиці. Українці ж працевлаштовуються у компаніях різного розміру та сектора. Іноземці з більш віддалених регіонів світу, як правило, займають місця у найбільших компаніях.

Опитування проводилося з 8 по 13 листопада серед представників 200 середніх і великих польських компаній.

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