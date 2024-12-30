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США виділили Україні $3,4 мільярда прямої бюджетної підтримки

16:32, 30 грудня 2024
Крім фінансової підтримки Україна очікує на безпекову допомогу та нові санкції проти РФ.
США виділили Україні $3,4 мільярда прямої бюджетної підтримки
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Уряд Сполучених Штатів Америки оголосив про надання Україні $3,4 мільярда прямої бюджетної підтримки для забезпечення державних послуг та зміцнення економіки. Про це йдеться у заяві міністра фінансів США Джанет Єллен.

Міністр підкреслила, що ця допомога надходить у вирішальний час, коли Росія активізує атаки на цивільних та інфраструктуру України. «Економічна допомога від Сполучених Штатів і наших союзників має вирішальне значення для здатності України захистити свій суверенітет і досягти справедливого миру шляхом підтримки критично важливих державних послуг, які підтримують її відважну боротьбу», – наголосила Єллен.

Ці кошти є останнім траншем у межах Закону про додаткові асигнування на безпеку України 2024 року. Їх виділення залежить від виконання Україною реформ у правоохоронній сфері, підвищення прозорості державних установ і посилення антикорупційних заходів.

США також завершили виконання своєї частини ініціативи Великої сімки, спрямованої на мобілізацію $50 мільярдів через позики для України, фінансовані за рахунок заморожених російських активів. «Це чіткий сигнал Росії, що вона нестиме витрати за свою агресію, а не платники податків», – зазначила Єллен.

Міністр наголосила, що підтримка України відповідає національним інтересам США. «Зупинка незаконного вторгнення Росії допоможе підтримувати глобальний демократичний порядок, заснований на правилах, який сприятиме безпеці та економічним інтересам США, і це надішле безпомилкове повідомлення автократам і потенційним агресорам у всьому світі, що вони зіткнуться з непохитною рішучістю», – підсумувала вона.

Допомога включає не лише фінансову підтримку, а й безпекову допомогу, а також подальше посилення санкцій проти російської військової машини.

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США гроші безпека грошова допомога

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