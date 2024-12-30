США выделили Украине $3,4 миллиарда прямой бюджетной поддержки

Кроме финансовой поддержки Украина ожидает помощь в сфере безопасности и новые санкции против РФ.

Правительство Соединенных Штатов Америки объявило о предоставлении Украине $3,4 миллиарда прямой бюджетной поддержки для обеспечения государственных услуг и укрепления экономики. Об этом говорится в заявлении министра финансов США Джанет Йеллен.

Министр подчеркнула, что эта помощь поступает в решающее время, когда Россия активизирует атаки на гражданских и инфраструктуру Украины. «Экономическая помощь от Соединенных Штатов и наших союзников имеет решающее значение для способности Украины защитить свой суверенитет и достичь справедливого мира путем поддержки критически важных государственных услуг, которые поддерживают ее отважную борьбу», - подчеркнула Йеллен.

Эти средства являются последним траншем в рамках Закона о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины 2024 года. Их выделение зависит от выполнения Украиной реформ в правоохранительной сфере, повышения прозрачности государственных учреждений и усиления антикоррупционных мер.

США также завершили выполнение своей части инициативы Большой семерки, направленной на мобилизацию $50 миллиардов через займы для Украины, финансируемые за счет замороженных российских активов. «Это четкий сигнал России, что она будет нести расходы за свою агрессию, а не налогоплательщики», - отметила Йеллен.

Министр подчеркнула, что поддержка Украины соответствует национальным интересам США. «Остановка незаконного вторжения России поможет поддерживать глобальный демократический порядок, основанный на правилах, который будет способствовать безопасности и экономическим интересам США, и это пошлет безошибочное сообщение автократам и потенциальным агрессорам во всем мире, что они столкнутся с непоколебимой решимостью», - подытожила она.

Помощь включает не только финансовую поддержку, но и помощь в сфере безопасности, а также дальнейшее ужесточение санкций против российской военной машины.

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