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Право на судебную защиту по разрешению коллективного трудового спора – лекция судей КСУ Галины Юровской и Олега Первомайского

16:34, 30 декабря 2024
Судьи сосредоточили внимание на ключевых аспектах решения, которое Суд принял по конституционной жалобе.
Право на судебную защиту по разрешению коллективного трудового спора – лекция судей КСУ Галины Юровской и Олега Первомайского
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Судьи Конституционного Суда Украины Галина Юровская и Олег Первомайский провели лекцию по теме «Право на судебную защиту по разрешению коллективного трудового спора в контексте Решения Конституционного Суда Украины от 13 ноября 2024 года № 10-р(II)/2024». Об этом сообщает КСУ.

Судді зосередили увагу на ключових аспектах рішення, яке Суд ухвалив за конституційною скаргою.

Заявник оспорював приписи статті 7 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 року № 137/98–ВР, якими внормовано послідовність розгляду та розв’язання колективного трудового спору (конфлікту).

Зокрема, оспорюваними приписами встановлено, що «розгляд колективного трудового спору (конфлікту) здійснюється з питань, визначених: пунктами ,,а“ і ,,б“ статті 2 Закону, – примирною комісією, а в разі неприйняття рішення у строки, установлені статтею 9 Закону, – трудовим арбітражем; пунктами ,,в“ і ,,г“ статті 2 Закону, – трудовим арбітражем».

Заявник твердив, що оскільки ці приписи врегульовують лише позасудовий порядок вирішення колективного трудового спору (конфлікту), то вони не відповідають низці норм Конституції України.

Дослідивши це питання, Суд ухвалив, що окремі приписи статті 7 цього закону є такими, що відповідають Конституції України.

Суд у Рішенні констатував, що цими приписами встановлено обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору, і вони не містять заборони на звернення до суду в разі, коли колективний трудовий спір (конфлікт), що є юридичним спором, не було розв’язано в досудовому порядку, тобто примирною комісією та/або трудовим арбітражем.

Суд також указав, що ці приписи не позбавляють сторону колективного трудового спору (конфлікту), що є юридичним спором, наданих Конституцією України гарантій реалізації права на судовий захист на підставі норм відповідного процесуального закону в разі, коли трудовий спір (конфлікт), що є юридичним спором, не було розвʼязано в обовʼязковому досудовому порядку.

Під час цієї лекції слухачі дізнаються про суть рішення, предмет конституційного контролю, аргументи суб’єкта права на конституційну скаргу, позиції Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України щодо цього питання, юридичні позиції Суду, які були сформовані в рішенні та викладені в його попередніх рішеннях.

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КСУ

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