Право на судовий захист щодо розв’язання колективного трудового спору — лекція суддів КСУ Галини Юровської та Олега Первомайського

Судді зосередили увагу на ключових аспектах рішення, яке Суд ухвалив за конституційною скаргою.

Судді Конституційного Суду України Галина Юровська та Олег Первомайський провели лекцію на тему «Право на судовий захист щодо розв’язання колективного трудового спору в контексті Рішення Конституційного Суду України від 13 листопада 2024 року № 10-р(ІІ)/2024». Про це повідомляє КСУ.

Судді зосередили увагу на ключових аспектах рішення, яке Суд ухвалив за конституційною скаргою.

Заявник оспорював приписи статті 7 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 року № 137/98–ВР, якими внормовано послідовність розгляду та розв’язання колективного трудового спору (конфлікту).

Зокрема, оспорюваними приписами встановлено, що «розгляд колективного трудового спору (конфлікту) здійснюється з питань, визначених: пунктами ,,а“ і ,,б“ статті 2 Закону, – примирною комісією, а в разі неприйняття рішення у строки, установлені статтею 9 Закону, – трудовим арбітражем; пунктами ,,в“ і ,,г“ статті 2 Закону, – трудовим арбітражем».

Заявник твердив, що оскільки ці приписи врегульовують лише позасудовий порядок вирішення колективного трудового спору (конфлікту), то вони не відповідають низці норм Конституції України.

Дослідивши це питання, Суд ухвалив, що окремі приписи статті 7 цього закону є такими, що відповідають Конституції України.

Суд у Рішенні констатував, що цими приписами встановлено обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору, і вони не містять заборони на звернення до суду в разі, коли колективний трудовий спір (конфлікт), що є юридичним спором, не було розв’язано в досудовому порядку, тобто примирною комісією та/або трудовим арбітражем.

Суд також указав, що ці приписи не позбавляють сторону колективного трудового спору (конфлікту), що є юридичним спором, наданих Конституцією України гарантій реалізації права на судовий захист на підставі норм відповідного процесуального закону в разі, коли трудовий спір (конфлікт), що є юридичним спором, не було розвʼязано в обовʼязковому досудовому порядку.

Під час цієї лекції слухачі дізнаються про суть рішення, предмет конституційного контролю, аргументи суб’єкта права на конституційну скаргу, позиції Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України щодо цього питання, юридичні позиції Суду, які були сформовані в рішенні та викладені в його попередніх рішеннях.

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