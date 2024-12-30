В Польше уменьшилась доля украинских работников

Украинцы остаются крупнейшей группой иностранных работников в Польше, но их доля снижается.

Фото: kurs.com.ua

За последние шесть лет доля украинцев среди иностранных работников в Польше снизилась на 8%. Несмотря на это, украинцы остаются крупнейшей группой иностранцев на польском рынке труда. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Gi Group, проведенного в ноябре, сообщает Bankier.pl.

Сейчас в Польше работает 1,7 млн иностранцев, среди которых 779 тысяч - граждане Украины, по данным управления социального страхования (ZUS). В то же время 75% польских компаний с международным персоналом трудоустраивают именно украинцев.

Однако с 2018 года их доля среди работающих иностранцев сократилась на 7,8%. В то же время в Польше существенно возросло количество работников из Колумбии (+ 337%), Филиппин (+ 60%) и Непала (+ 46%). В первом полугодии 2024 года было выдано 173 тыс. разрешений на работу, большинство из которых получили граждане Азии и Южной Америки.

Согласно исследованию, граждане ЕС чаще работают в крупных компаниях, преимущественно в сфере услуг, государственного сектора, транспорте и логистике. Украинцы же трудоустраиваются в компаниях разного размера и сектора. Иностранцы из более отдаленных регионов мира, как правило, занимают места в крупнейших компаниях.

Опрос проводился с 8 по 13 ноября среди представителей 200 средних и крупных польских компаний.

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