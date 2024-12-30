В НАПК изменили разъяснения относительно декларирования за 2024 год, которое стартует 1 января

Добавлены разъяснения по актуальным вопросам, в частности относительно «Национального кэшбека», денежной помощи по программам «Зимняя поддержка», «єВідновлення», «єОселя».

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обновило разъяснение к кампании декларирования за 2024 год, учитывая изменения в законодательстве и обратную связь декларантов.

В частности, как указывают в НАПК, во время подготовки специалисты проработали более 4 тысяч комментариев в Базе знаний и более 9 тысяч анкет, которые декларанты заполнили после подачи декларации в Реестр.

Следовательно, обновленные разъяснения должны помочь субъектам декларирования избежать типичных ошибок и быстрее сориентироваться в вопросах, вызывающих сомнения.

Что нового в разъяснениях

Разъяснения приведены в соответствие с законодательными изменениями, которые произошли с момента кампании декларирования прошлого года.

Добавлены разъяснения по актуальным вопросам, в частности, относительно государственной программы поддержки украинских производителей «Национальный кэшбек», денежной помощи по программам «Зимняя поддержка», «єВідновлення», «єОселя».

Разъяснение дополнено практическими примерами, а ключевые моменты – выделено для привлечения внимания.

Обновленные материалы уже доступны в Базе знаний НАПК.

Кратко с изменениями и дополнениями к разъяснениям относительно финансовой добродетели можно ознакомиться ниже:

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