Суд вироком зобов’язав прочитати твір Сергія Жадана чоловіка, який ошукав покупця на продажі гелевих кульок

На думку суду, покарання може мати свій вираз не тільки і не стільки у карі, але й у виправленні засуджених.

Фото: usionline.com

У січні 2023 року чоловік, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, розмістив оголошення про продаж гелевих кульок. Отримавши в «Телеграм» повідомлення від помічниці особи, яка є потерпілою в цій справі, про намір придбати гелеві кульки та палички до них, повідомив, що загалом їх вартість складає 25 600 грн. В подальшому відправив повідомлення з номером банківської картки. Коли гроші перерахували на картку, чоловік використав їх на власні потреби без направлення оплаченого товару.

Малиновський районний суд Одеси кваліфікував дії обвинуваченого за ч. 1 ст. 190 КК (шахрайство).

Як зазначив суд у вироку від 20 грудня 2024 року по цій справі №521/8430/23, обвинувачений свою вину визнав повністю. Показав, що він народився та виріс у м. Костянтинівка. Там почав займатись бізнесом, пов`язаним із продажом гелевих кульок. Із замовником він працював декілька разів.

Останнє замовлення мало місце у 2023 році. Оформивши його і отримавши кошти ,він замовлення не виконав і гроші не повернув. В зв`язку із війною у січні 2023 року переїхав до Одеси. Після цього пішов на військову службу за мобілізацією. На теперішній час чоловіка комісували і він закінчує проходження МСЕК. Грошові кошти станом на сьогодні не віддав, однак буде намагатись їх повернути. Свою вину визнає повністю, оскільки справді при останньому замовленні не мав наміру його виконувати.

Суд вважає, що обвинувачений помилився в оцінці обстановки та обставин життя і вирішив завдати шкоди інтересам іншої людини, завдяки власним потребам. Такий егоїстичний підхід не новий, і зустрічається майже у кожній справі, пов`язаній із порушенням права власності. Разом з тим, обвинувачений, на думку суду, здатний на більш критичні роздуми щодо себе та подій життя, які можуть виникати несподівано.

Вирішуючи питання щодо виду та строку покарання, яке необхідно призначити обвинуваченому, суд зважає на той факт, що обвинувачений не втратив властиві кожній людині сором та відчуття ганьби. Він розуміє наслідки від вчинених дій та запевняє суд у відшкодування шкоди потерпілій у максимально можливий строк, - до березня 2025 року.

Суд вважає, що обставини, встановлені судом, такі як вчинення правопорушення вперше, щире каяття, складні умови життя, що виникли завдяки бойовим діям на Сході України, свідчать про необхідність призначення покарання в межах санкції статті у вигляді пробаційного нагляду. Вказаний вид покарання, на думку суду, буде достатнім і належним покаранням.

Окрім загальних обов`язків, які мають встановлюватись до особи при призначені покарання у вигляді пробаційного нагляду, суд вважає за необхідне призначити, як додатковий вид соціально-виховного заходу встановлення обов`язку передбаченого п. 2 ч. 3 ст. 59-1 КК у вигляді дотримання встановлених судом вимог щодо вчинення певних дій та проведення дозвілля, які будуть полягати у читанні книжок.

Судом практикується застосування такого виду покарання, задля досягнення справжніх цілей покарання, що буде мати свій вираз не тільки, або не стільки у карі, але й у виправленні засуджених.

Отже, суд визнати чоловік винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК та призначив йому покарання, у вигляді пробаційного нагляду строком на рік.

Відповідно до ст. 59-1 КК поклав на засудженого обов`язки, передбачені п. п. 1, 2, 3 ч. 2 та п. 2 ч. 3 ст. 59-1 КК:

періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи;

не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

дотримуватися встановлених судом вимог щодо вчинення певних дій, а саме прочитати наступні твори:

Роман швейцарської письменниці Аготи Крістоф «Товстий зошит» або «Грубий зошит» (1986 р.);

Роман українського письменника Сергія Жадана «Інтернат» (2017 р.);

Філософський трактат українського філософа і поета Григорія Сковороди «Розмова п`яти подорожніх про істинне щастя в житті» (1770 р.).

Цивільний позов потерпілої задовольнити. Стягнути з чоловік на її користь 25 600 грн матеріальної шкоди.

Автор: Наталя Мамченко

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