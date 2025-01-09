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У Києві розглядають декілька варіантів роботи громадського транспорту під час тривог, — КМВА

09:46, 9 січня 2025
Київ — єдине місто в Україні, де зупиняють транспорт під час повітряних тривог.
У Києві розглядають декілька варіантів роботи громадського транспорту під час тривог, — КМВА
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У Києві розглядають декілька варіантів роботи громадського транспорту під час тривоги. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко в ефірі телемарафону.

За його словами, столиця — єдине місто в Україні, де зупиняють громадський транспорт під час тривог.

Він зазначив, що Київ і надалі залишатиметься постійно ціллю для ворога, у зв'язку з чим опрацьовуються декілька варіантів змін у протоколах безпеки для пасажирів міста.

Один із них передбачає зупинку транспорту зонально при загрозах удару конкретними видами озброєння.

«Рішення має бути зваженим. У будь-якому разі ми не можемо нехтувати безпекою киян», - пояснив Ткаченко.

Голова КМВА додав, що дію комендантської години у Києві не переглядатимуть й загалом це питання не стоїть на порядку денному.

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Київ КМВА транспорт повітряна тривога

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