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В Киеве рассматривают несколько вариантов работы общественного транспорта во время тревог, — КМВА

09:46, 9 января 2025
Киев – единственный город в Украине, где останавливают транспорт во время воздушных тревог.
В Киеве рассматривают несколько вариантов работы общественного транспорта во время тревог, — КМВА
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В Киеве рассматривается несколько вариантов работы общественного транспорта во время тревоги. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в эфире телемарафона.

По его словам, столица — единственный город в Украине, где останавливают общественный транспорт во время тревог.

Он отметил, что Киев и дальше будет оставаться постоянно целью для врага, в связи с чем прорабатываются несколько вариантов изменений в протоколах безопасности для пассажиров города.

Одна из них предусматривает остановку транспорта зонально при угрозах удара конкретными видами вооружения.

«Решение должно быть взвешенным. В любом случае мы не можем пренебрегать безопасностью киевлян», - объяснил Ткаченко.

Глава КМВА добавил, что действие комендантского часа в Киеве не будут пересматриваться и в целом этот вопрос не стоит в повестке дня.

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Киев КГВА транспорт воздушная тревога

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