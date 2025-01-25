У Вінниці запрацював перший в області центр рекрутингу української армії

У Міноборони зазначають, що звернутися за консультацією можна навіть після отримання повістки для уточнення облікових даних.

У Вінниці відкрили перший в області центр рекрутингу української армії. Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Як вказується, в центрі працюватимуть цивільні фахівці, які пройшли відповідне навчання. Звернутися за консультацією можна навіть після отримання повістки для уточнення облікових даних.

Наголошується, що в базі центрів рекрутингу української армії більше як 10 000 вакансій. Найбільшою популярністю користуються спеціальності, пов'язані з БПЛА, водійські та стрілецькі посади.

«Ми розвиваємо мережу центрів рекрутингу, яка вже довела свою високу ефективність. За час існування центрів понад 36 000 людей отримали професійні консультації. Наша мета – зробити процес вступу до Сил оборони максимально прозорим, зручним і результативним, щоб кожен українець міг знайти своє місце, спираючись на власний досвід та можливості», — зазначив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

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