Практика судов
  1. В Украине

Виннице заработал первый в области центр рекрутинга украинской армии

15:39, 25 января 2025
В Минобороны отмечают, что обратиться за консультацией можно даже после получения повестки для уточнения учетных данных.
Виннице заработал первый в области центр рекрутинга украинской армии
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Виннице открыли первый в области центр рекрутинга украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Как указывается, в центре будут работать гражданские специалисты, прошедшие соответствующее обучение. Обратиться за консультацией можно даже после получения повестки для уточнения учетных данных.

Отмечается, что в базе центров рекрутинга украинской армии более 10 000 вакансий. Наибольшей популярностью пользуются специальности, связанные с БПЛА, водительские и стрелковые должности.

«Мы развиваем сеть центров рекрутинга, которая уже доказала свою высокую эффективность. За время существования центров более 36000 человек получили профессиональные консультации. Наша цель – сделать процесс вступления в Силы обороны максимально прозрачным, удобным и результативным, чтобы каждый украинец мог найти свое место, делая упор на собственный опыт и возможности», — отметил заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

армия Винница Минобороны

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Если суд приходит к выводу, что закон противоречит Конституции, он его не применяет, а непосредственно применяет нормы Конституции, даже если правоотношения возникли до решения КСУ – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что если суд на какой-либо стадии судебного процесса приходит к выводу, что закон противоречит Конституции, он не применяет такой закон, в том числе и к правоотношениям, возникшим до решения КСУ, которым положения закона признаны неконституционными, а применяет нормы Конституции как нормы прямого действия.

Высший совет правосудия закрыл дисциплинарное дело заместителя председателя ВККС Алексея Омельяна

Третья дисциплинарная палата ВСП не установила фактов травли и давления на начальника Юридического управления ВККС.

Кто сможет стать прокурором окружной прокуратуры – опубликован список кандидатов, удачно сдавших экзамен

62 юриста из числа участников отбора на должность прокурора 2024 года смогут стать прокурорами-стажерами.

Прохождение ВЛК ограничено годными в настоящее время возможно только по направлению, выданному ТЦК – разъяснение Минобороны

В Минобороны объяснили, что мужчины, ранее признанные ограниченно годными, должны пройти ВЛК до 4 февраля, но для выдачи направления на ВЛК ТЦК должен вызвать военнообязанного повесткой.

Кабмин поручил с 24 января обеспечить ежедневную подачу воинскими частями отчетов о выполнении боевых задач через портал Армия+

Минобороны вместе с МВД приказано с 24 января обеспечить координацию мер по ежедневному предоставлению воинскими частями, подразделениями ВСУ, правоохранительных органов, включенных в состав сил обороны, в Генштаб отчетов о выполнении боевых задач с использованием средств портала Армия+.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Зеленський
    Володимир Зеленський
    Президент України
  • Роксолана Підласа
    Роксолана Підласа
    голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету
  • Надія Лущак
    Надія Лущак
    суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області
  • Володимир Аліменко
    Володимир Аліменко
    заступник голови Шостого апеляційного адміністративного суду