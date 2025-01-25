Виннице заработал первый в области центр рекрутинга украинской армии

В Минобороны отмечают, что обратиться за консультацией можно даже после получения повестки для уточнения учетных данных.

В Виннице открыли первый в области центр рекрутинга украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Как указывается, в центре будут работать гражданские специалисты, прошедшие соответствующее обучение. Обратиться за консультацией можно даже после получения повестки для уточнения учетных данных.

Отмечается, что в базе центров рекрутинга украинской армии более 10 000 вакансий. Наибольшей популярностью пользуются специальности, связанные с БПЛА, водительские и стрелковые должности.

«Мы развиваем сеть центров рекрутинга, которая уже доказала свою высокую эффективность. За время существования центров более 36000 человек получили профессиональные консультации. Наша цель – сделать процесс вступления в Силы обороны максимально прозрачным, удобным и результативным, чтобы каждый украинец мог найти свое место, делая упор на собственный опыт и возможности», — отметил заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

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