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ВАКС стягнув у дохід держави квартиру та авто начальника відділу поліції у Києві та його дружини

15:04, 24 лютого 2025
Активи посадовця та його дружини визнали необґрунтованими.
ВАКС стягнув у дохід держави квартиру та авто начальника відділу поліції у Києві та його дружини
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У понеділок, 24 лютого, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила цивільний позов САП до начальника відділу контролю за обігом зброї Головного управління Національної поліції у м. Києві та його дружини про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави. Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Суд визнав необґрунтованими та стягнув в дохід держави активи, що належать дружині посадовця, а саме – квартиру у Києві загальною площею 94,8 кв.м та автомобіль Volkswagen Touareg, 2016 року випуску.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

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