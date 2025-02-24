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ВАКС взыскал в доход государства квартиру и авто начальника отдела полиции в Киеве и его жены

15:04, 24 февраля 2025
Активы должностного лица и его супруги признали необоснованными.
ВАКС взыскал в доход государства квартиру и авто начальника отдела полиции в Киеве и его жены
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В понедельник, 24 февраля, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила гражданский иск САП к начальнику отдела контроля над обращением оружия Главного управления Национальной полиции в г. Киеве и его жены о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Суд признал необоснованными и взыскал в доход государства активы, принадлежащие супруге чиновника, а именно квартиру в Киеве общей площадью 94,8 кв.м и автомобиль Volkswagen Touareg, 2016 года выпуска.

Решение вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не была подана.

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Национальная полиция ВАКС конфискация

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