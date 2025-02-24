На Львовщине водитель на ходу выпрыгнул из жигуля с пассажирами

20-летний водитель автомобиля ВАЗ выпрыгнул на ходу из транспортного средства.

Источник фото: полиция

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На Львовщине водитель выскочил на ходу из автомобиля. Кроме мужчины, в автомобиле находились три пассажира – к счастью, мужчина выжил, а пассажиры не пострадали. Об этом сообщили в полиции области.

Как указывается, дорожно-транспортное происшествие произошло 23 февраля ночью в 3:10 вблизи села Дернов.

Предварительно полицейские установили, что 20-летний водитель автомобиля ВАЗ выпрыгнул на ходу из транспортного средства.

В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.

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