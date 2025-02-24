Отправлял наркотики под видом лампочек – в Киеве на почте задержали мужчину с 28 пакетами психотропов

Мужчина пытался отправить по почте свертки с наркотиками и психотропами, упакованными как лампочки.

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В Киеве в одном из почтовых отделений задержан мужчина с 28 пакетами психотропов. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Установлено, что мужчина пытался отправить по почте 28 свертков с наркотиками и психотропами, упакованными как лампочки. Клиентов мужчина искал через телеграмм-канал.

У него дома во время обыска были обнаружены амфетамин, таблетки МДМА (экстази), каннабис, кристалловидные вещества, пакеты с уже расфасованными наркотическими веществами для последующего сбыта, а также большое количество лампочек, которые должны были служить прикрытием во время следующих отправлений.

Стоимость наркотиков, сбываемых мужчиной, на «черном» рынке составляет более 500 тысяч гривен.

«При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры г. Киеву сообщено о подозрении 35-летнему жителю Киева в незаконном приобретении и хранении особо опасного психотропного вещества PVP в особо крупных размерах с целью дальнейшего сбыта, а также сбыте (ч.ч. 2, 3 ст. 307 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Задержанному доложено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Устанавливается канал снабжения психотропными веществами и наркотическими средствами, а также лица, которые могут быть причастны к их незаконному обороту и реализации.

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