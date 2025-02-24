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Надсилав наркотики під виглядом лампочок – у Києві на пошті затримали чоловіка з 28 пакунками психотропів

16:52, 24 лютого 2025
Чоловік намагався відправити поштою пакунки з наркотиками та психотропами, запакованими як лампочки.
Надсилав наркотики під виглядом лампочок – у Києві на пошті затримали чоловіка з 28 пакунками психотропів
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У Києві у одному із поштових відділень затримали чоловіка з 28 пакунками психотропів. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що чоловік намагався відправити поштою 28 пакунків з наркотиками та психотропами, запакованими як лампочки. Клієнтів чоловік шукав через Телеграм-канал.

В нього вдома під час обшуку знайшли амфетамін, пігулки МДМА (екстазі), канабіс, кристалоподібні речовини, пакети з вже розфасованими наркотичними речовинами для подальшого збуту, а також велику кількість лампочок, що мали слугувати прикриттям під час наступних відправлень.

Вартість наркотиків, які збував чоловік, на «чорному» ринку становить понад 500 тисяч гривень.

«За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру 35-річному мешканцю Києва у незаконному придбанні та зберіганні особливо небезпечної психотропної речовини PVP в особливо великих розмірах з метою подальшого збуту, а також збуті (ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Наразі затриманому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Встановлюється канал постачання психотропних речовин та наркотичних засобів, а також особи, які можуть бути причетні до їх незаконного обігу та реалізації.

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прокуратура Київ пошта

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