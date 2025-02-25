Практика судів
  1. В Україні

Податкова нагадала, як змінити дані в обліковій картці платника податків

10:48, 25 лютого 2025
Платникам податків нагадали алгоритм дій зміни даних в своїй обліковій картці.
Податкова нагадала, як змінити дані в обліковій картці платника податків
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Київській області нагадало, як змінити дані в обліковій картці платника податків

У відомств зазначили, що для фізичних осіб – платників податків в Україні важливо своєчасно повідомляти податкові органи про такі зміни.  

Законодавча основа та строки подання

Згідно з пунктом 70.7 статті 70 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI та пунктом 1 розділу IX Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (далі – ДРФО), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2017 року № 822, фізичні особи зобов’язані повідомляти податкові органи про зміну даних протягом місяця з дня виникнення таких змін. Для цього подається заява за формою № 5ДР (додаток 12 до Положення № 822) разом із документом, що посвідчує особу (після пред’явлення документ повертається).

Хто і куди подає заяву?

Заяву за формою № 5ДР фізична особа може подати:

- особисто до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання);

- у разі зміни місця проживання – до контролюючого органу за новим місцем проживання або до будь-якого іншого контролюючого органу;

- через представника, якщо є нотаріально засвідчена довіреність. У такому випадку представник подає свій документ, що посвідчує особу, документ довірителя (або його чітку ксерокопію) та довіреність (після пред’явлення повертається).

Які документи потрібні?

Для заповнення заяви використовуються дані з документа, що посвідчує особу, а також документи, які підтверджують зміни (наприклад, свідоцтво про шлюб у разі зміни прізвища). Щоб підтвердити інформацію про місце проживання, особа має додати один із таких документів (оригінал і копію): 

- витяг із реєстру територіальної громади;

- паспорт у формі книжечки;

- тимчасове посвідчення громадянина України.

Для внутрішньо переміщених осіб додатково потрібна довідка про взяття на облік ВПО, видана відповідно до постанови Кабміну від 1 жовтня 2014 року №509. Усі оригінали документів повертаються після перевірки, а копії залишаються в податковому органі.

Своєчасне повідомлення податкових органів про зміну даних – це не лише вимога законодавства, але й запорука коректного ведення обліку платника податків. Процес подання заяви за формою № 5ДР є чітко регламентованим і не потребує значних зусиль, якщо підготувати всі необхідні документи заздалегідь. Дотримання цих правил допоможе уникнути непорозумінь із контролюючими органами та зберегти актуальність інформації у Державному реєстрі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

податкова

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада проголосувала за заяву, що вибори мають відбутися після завершення війни, а сьогодні їх організувати неможливо

У прийнятій постанові Верховна Рада констатує, що воєнний стан в Україні не дозволяє провести вибори згідно з Конституцією.

Народний депутат Ірина Кормишкіна склала депутатські повноваження

Верховна Рада підтримала постанову про припинення депутатських повноважень Ірини Кормишкіної – перед цим їй аплодували.

Комітет рекомендував схвалити законопроект про скасування Житлового кодексу, який передбачає нові підстави для виселення зі службового житла

Припинення трудових відносин буде підставою для виселення зі службового житла – Комітет Верховної Ради рекомендував прийняти за основу законопроект Кабміну про скасування Житлового кодексу.

Суду надається дискреційне право під час ухвалення рішення про здійснення дистанційного судового провадження вирішувати питання про форму судового засідання – Верховний Суд

Верховний Суд не вбачає істотного порушення вимог кримінального процесуального закону через проведення судового засідання в апеляційному суді у режимі відеоконференції усупереч бажання засудженого брати особисту участь у судовому засіданні.

Комітет рекомендував Раді схвалити зміни до Земельного, Виборчого та інших кодексів стосовно адміністративно-територіального устрою

Законопроект передбачає внесення змін до 6 кодексів, зокрема, Виборчого кодексу, Земельного кодексу, Кодексу про надра, і 66 законів, зокрема про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку та про регулювання містобудівної діяльності.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Люклянчук
    Віталій Люклянчук
    голова Луганського апеляційного суду
  • Олександр Єщенко
    Олександр Єщенко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Віталій Брагар
    Віталій Брагар
    заступник голови Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Олена Ковбій
    Олена Ковбій
    член Вищої ради правосуддя, суддя Херсонського окружного адміністративного суду