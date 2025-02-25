Налоговая напомнила, как изменить данные в учетной карточке налогоплательщика

Налогоплательщикам напомнили алгоритм действий изменения данных в своей учетной карточке.

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Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, как изменить данные в учетной карточке налогоплательщика

В ведомствах отметили, что для физических лиц – налогоплательщиков в Украине важно своевременно уведомлять налоговые органы о таких изменениях.

Законодавча основа та строки подання

Згідно з пунктом 70.7 статті 70 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI та пунктом 1 розділу IX Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (далі – ДРФО), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2017 року № 822, фізичні особи зобов’язані повідомляти податкові органи про зміну даних протягом місяця з дня виникнення таких змін. Для цього подається заява за формою № 5ДР (додаток 12 до Положення № 822) разом із документом, що посвідчує особу (після пред’явлення документ повертається).

Хто і куди подає заяву?

Заяву за формою № 5ДР фізична особа може подати:

- особисто до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання);

- у разі зміни місця проживання – до контролюючого органу за новим місцем проживання або до будь-якого іншого контролюючого органу;

- через представника, якщо є нотаріально засвідчена довіреність. У такому випадку представник подає свій документ, що посвідчує особу, документ довірителя (або його чітку ксерокопію) та довіреність (після пред’явлення повертається).

Які документи потрібні?

Для заповнення заяви використовуються дані з документа, що посвідчує особу, а також документи, які підтверджують зміни (наприклад, свідоцтво про шлюб у разі зміни прізвища). Щоб підтвердити інформацію про місце проживання, особа має додати один із таких документів (оригінал і копію):

- витяг із реєстру територіальної громади;

- паспорт у формі книжечки;

- тимчасове посвідчення громадянина України.

Для внутрішньо переміщених осіб додатково потрібна довідка про взяття на облік ВПО, видана відповідно до постанови Кабміну від 1 жовтня 2014 року №509. Усі оригінали документів повертаються після перевірки, а копії залишаються в податковому органі.

Своєчасне повідомлення податкових органів про зміну даних – це не лише вимога законодавства, але й запорука коректного ведення обліку платника податків. Процес подання заяви за формою № 5ДР є чітко регламентованим і не потребує значних зусиль, якщо підготувати всі необхідні документи заздалегідь. Дотримання цих правил допоможе уникнути непорозумінь із контролюючими органами та зберегти актуальність інформації у Державному реєстрі.

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