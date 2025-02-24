Количество женщин, интересующихся службой в армии, – увеличилось

21% кандидатов в Силы обороны, которые обратились в центры рекрутинга, – женщины.

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С начала работы центров рекрутинга украинской армии к ним обратились 42 366 граждан, в частности, на прошлой неделе – 1 064 человека, а доля женщин среди кандидатов в Силы обороны, которые присоединяются к войску, увеличилось до 21%. Об этом сообщили в Минобороны.

Отмечается, что больше всего обращений от потенциальных кандидаток зафиксировано в Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях.

Среди всех обращений наибольшим спросом пользуются должности операторов БпЛА, водителей и стрелковые специальности.

В настоящее время в Украине функционирует 48 рекрутинговых центров, в том числе один онлайн-центр. Их специалисты консультируют и обеспечивают сопровождение потенциальных кандидатов в Сил обороны Украины.

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