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Работников USAID по всему миру отправили в административный отпуск — Офис Генерального инспектора USAID

14:26, 24 февраля 2025
Одновременно USAID начинает внедрять сокращение численности, которое повлияет примерно на 1600 сотрудников USAID из США.
Работников USAID по всему миру отправили в административный отпуск — Офис Генерального инспектора USAID
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На сайте Агентства США по международному развитию (USAID) появилось новое сообщение о том, что весь персонал USAID по всему миру, кроме тех, кто отвечает за критически важные функции и основное руководство, отправлен в административный отпуск.

Следует отметить, что это сообщение появилось со ссылкой на Офис Генерального инспектора USAID, который, в свою очередь, начал публиковать отчеты о возможных злоупотреблениях.

«Весь непосредственно нанятый персонал USAID, за исключением назначенного персонала, ответственного за выполнение критически важных функций, основное руководство и/или руководство специально назначенных программ, будет отправлен в административный отпуск по всему миру.

Одновременно USAID начинает внедрять сокращение силы, которое повлияет примерно на 1600 сотрудников USAID с местами службы в Соединенных Штатах.

Лица, которых это касается, получат специальные уведомления с последующими инструкциями и информацией об их преимуществах и правах.

Назначенный важный персонал, который, как ожидается, продолжит работу, будет проинформирован руководством Агентства.

Для зарубежного персонала USAID предусматривает добровольную программу возврата, финансируемую Агентством, и другие преимущества. USAID стремится обеспечить безопасность своего персонала за границей. Пока они не вернутся домой, у персонала будет доступ к системам Агентства, дипломатических и других ресурсов», говорится в сообщении.

Руководство Агентство добавило, что предоставит подробную информацию о том, как получить личные вещи из бывших рабочих помещений USAID и вернуть государственные устройства.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», федеральный судья США Карл Николс принял решение, в котором указал, что первоначальные заявления сотрудников агентства USAID о том, что возвращение в США может представлять собой «физическую опасность» для них и их семей, оказались сильно преувеличенными.

Автор: Наталя Мамченко

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