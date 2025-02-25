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Как оформить субсидию на аренду жилья для ВПЛ — алгоритм действий

07:18, 25 февраля 2025
ВПЛ объяснили, как оформить субсидию на аренду жилья.
Как оформить субсидию на аренду жилья для ВПЛ — алгоритм действий
Фото: okhtyrkamr.gov.ua
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Министерство социальной политики Украины напомнило, как оформить субсидию на аренду жилья для ВПЛ.

Алгоритм действий:

1. ВПЛ и собственник жилья заполняют и подписывают документы

- договор на аренду жилья

- заявление о предоставлении субсидии и компенсации части налогов

- в отдельных случаях могут потребоваться сканированные копии документов (например, о том, что человек является законным представителем или решение суда)

2. Подают документы в Пенсионный фонд Украины

- офлайн (посетив любой сервисный центр ПФУ, ЦНАП), тогда документы подаются и подписываются в бумажном виде

- или онлайн (через портал электронных услуг ПФУ), документы подаются в электронном виде, подписываются КЭП.

В ведомстве обращают внимание, что должно быть две подписи (нанимателя и наймодателя), этим они свидетельствуют о договоренностях между собой.

3. В течение 10 дней получают информацию о принятом решении

- о назначении субсидии и ее размере

- или о необходимости уточнить данные или исправить ошибки

- или об отказе (с объяснением причины)

Адрес проживания в справке ВПЛ должен совпадать с адресом арендуемого жилья. Если же человек меняет адрес, переезжая в арендуемое жилье, необходимо сообщить об этом органу соцзащиты, указать новый адрес и предоставить копию справки ПФУ.

Если субсидия назначена

- ВПЛ ежемесячно получает рассчитанную с учетом социальных нормативов выплату на свой карточный счет

- владелец жилья ежеквартально получает компенсацию на оплату налогов, исходя из социальной стоимости аренды, на свой карточный счет

При этом:

- ВПЛ оплачивает арендную плату и за потребленные коммунальные услуги владельцу жилья или предоставлятелям услуг (в зависимости от договоренностей)

- владелец жилья ежеквартально самостоятельно уплачивает налог на доходы физических лиц и военный сбор (с полученной суммы дохода от сдачи жилья в аренду)

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субсидия

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