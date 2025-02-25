ВПО пояснили, як оформити субсидію на оренду житла.

Фото: okhtyrkamr.gov.ua

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Міністерство соціальної політики України нагадало, як оформити субсидію на оренду житла для ВПО.

Алгоритм дій:

1. ВПО і власник житла заповнюють і підписують документи

- Договір на оренду житла

- Заяву про надання субсидії та компенсацію частини податків

- В окремих випадках можуть знадобитися скановані копії документів (наприклад, про те, що людина є законним представником, або рішення суду)

2. Подають документи до Пенсійний фонд України

- офлайн (відвідавши будь-який сервісний центр ПФУ, ЦНАП), тоді документи подаються і підписуються у паперовому вигляді

- або онлайн (через портал електронних послуг ПФУ), документи подаються в електронному вигляді, підписуються КЕП.

У відомстві звертають увагу, що має бути два підписи (наймача та наймодавця), цим вони засвідчують домовленості між собою

3. Протягом 10 днів отримують інформацію про прийняте рішення

- про призначення субсидії і її розмір

- або про необхідність уточнити дані чи виправити помилки

- або про відмову (з поясненням причини)

Адреса проживання у довідці ВПО має збігатися з адресою орендованого житла. Якщо ж людина змінює адресу, переїжджаючи в орендоване житло, необхідно повідомити про це орган соцзахисту, зазначити нову адресу і надати копію довідки ПФУ.

Якщо субсидія призначена

- ВПО щомісяця отримує розраховану з урахуванням соціальних нормативів виплату на свій картковий рахунок

- Власник житла щокварталу отримує компенсацію на оплату податків, виходячи із соціальної вартості оренди, на свій картковий рахунок

При цьому:

- ВПО сплачує орендну плату та за спожиті комунальні послуги власнику житла або надавачам послуг (залежно від домовленостей)

- Власник житла щокварталу самостійно сплачує податок на доходи фізичних осіб та військовий збір (з отриманої суми доходу від здавання житла в найм).

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