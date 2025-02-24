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Працівників USAID в усьому світі відправили у адміністративну відпустку — Офіс Генерального інспектора USAID

14:26, 24 лютого 2025
Одночасно USAID починає впроваджувати скорочення чисельності, яке вплине приблизно на 1600 співробітників USAID зі США.
Працівників USAID в усьому світі відправили у адміністративну відпустку — Офіс Генерального інспектора USAID
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На сайті Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) з'явилося нове повідомлення про те, що весь персонал USAID по всьому світу, за винятком тих, хто відповідає за критично важливі функції та основне керівництво, відправлено в адміністративну відпустку.

Слід зауважити, що це повідомлення з’явилося з посиланням на Офіс Генерального інспектора USAID, який, в свою чергу, почав публікувати звіти стосовно можливих зловживань.

«Весь безпосередньо найнятий персонал USAID, за винятком призначеного персоналу, відповідального за виконання критично важливих функцій, основного керівництва та/або керівництва спеціально призначених програм, буде відправлено в адміністративну відпустку по всьому світу.

Одночасно USAID починає впроваджувати скорочення чисельності, яке вплине приблизно на 1600 співробітників USAID із місцями служби в Сполучених Штатах.

Особи, яких це стосується, отримають спеціальні сповіщення з подальшими інструкціями та інформацією про їхні переваги та права.

Призначений важливий персонал, який, як очікується, продовжить роботу, буде проінформований керівництвом Агентства.

Для закордонного персоналу USAID передбачає добровільну програму повернення, що фінансується Агентством, та інші переваги. USAID прагне забезпечити безпеку свого персоналу за кордоном. Поки вони не повернуться додому, персонал матиме доступ до систем Агентства, дипломатичних та інших ресурсів», зазначено у повідомленні.

Керівництво Агентство додало, що надасть детальну інформацію про те, як отримати особисті речі з колишніх робочих приміщень USAID і повернути державні пристрої.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», федеральний суддя США Карл Ніколс прийняв рішення, у якому вказав, що початкові заяви співробітників агентства USAID про те, що повернення в США може становити «фізичну небезпеку» для них та їхніх сімей, виявилися сильно перебільшеними.

Автор: Наталя Мамченко

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USAID

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