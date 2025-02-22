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Суд у США визнав заяви закордонних співробітників USAID про «небезпеку» повернення в США сильно перебільшеними

09:15, 22 лютого 2025
Раніше співробітники USAID, які працювали за кордоном, отримали розпорядження повернутися до США.
Суд у США визнав заяви закордонних співробітників USAID про «небезпеку» повернення в США сильно перебільшеними
Фото: The New Voice of Ukraine
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Федеральний суддя США Карл Ніколс прийняв рішення, у якому вказав, що початкові заяви співробітників агентства USAID про те, що повернення в США може становити «фізичну небезпеку» для них та їхніх сімей, виявилися сильно перебільшеними. Про це повідомляє Politico.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», з 7 квітня персонал Агентства США з міжнародного розвитку по всьому світу відправили у відпустку, а співробітників, які працювали в інших країнах, повідомили про необхідність повернутися до США.

«Для персоналу USAID, який наразі відряджений за межі Сполучених Штатів, у координації з посольствами та Державним департаментом, готується план, згідно з яким Агентство організовуватиме та оплачуватиме повернення в США протягом 30 днів, а також передбачатиме припинення контрактів PSC та ISC, які не вважаються важливими. Агентство розглядатиме винятки в кожному конкретному випадку і продовжуватиме винятки для повернення на основі особистих чи сімейних проблем, мобільності чи безпеки чи інших причин. Приміром, Агентство розглядатиме винятки на основі часу навчання утриманців, особистих чи сімейних медичних потреб, вагітності та інших причин» - йшлося у тимчасовому повідомленні на сайті Агентства.

Суддя Ніколс сказав, що початкові заяви про те, що відкликання може наразити співробітників USAID та їхні сім'ї на «фізичну небезпеку» або перервати медичне лікування, виявилися «перебільшеними» після подальшого вивчення.

Крім того, незрозуміло, як «потенційні наслідки» для співробітників і людей, які залежать від діяльності Агентства з надання допомоги, переважують зусилля адміністрації щодо перебудови системи надання іноземної допомоги відповідно до порядку денного США із зовнішньої політики.

Також суддя додав, що федеральне законодавство вимагає від працівників спочатку пройти весь процес адміністративної суперечки, перш ніж подавати позов до федерального суду.

Автор: Наталя Мамченко

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суд США USAID

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Суд у США визнав заяви закордонних співробітників USAID про «небезпеку» повернення в США сильно перебільшеними

Раніше співробітники USAID, які працювали за кордоном, отримали розпорядження повернутися до США.

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