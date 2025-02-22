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Суд в США счел заявления зарубежных сотрудников USAID об «опасности» возращения в США сильно преувеличенными

09:15, 22 февраля 2025
Ранее сотрудники USAID, работавшие за рубежом, получили распоряжение вернуться в США.
Суд в США счел заявления зарубежных сотрудников USAID об «опасности» возращения в США сильно преувеличенными
Фото: The New Voice of Ukraine
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Федеральный судья США Карл Николс принял решение, в котором указал, что первоначальные заявления сотрудников агентства USAID о том, что возвращение в США может представлять собой «физическую опасность» для них и их семей, оказались сильно преувеличенными. Об этом сообщает Politico.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с 7 апреля персонал Агентства США по международному развитию по всему миру отправили в отпуск, а сотрудников, которые работали в других странах, уведомили о необходимости вернуться в США.

«Для персонала USAID, который в настоящее время откомандирован за пределы Соединенных Штатов, в координации с посольствами и Государственным департаментом, готовится план, согласно которому Агентство будет организовывать и оплачивать возврат в США в течение 30 дней, а также будет предусматривать прекращение контрактов PSC и ISC, которые не считаются важными. Агентство будет рассматривать исключения в каждом конкретном случае и будет продолжать исключения для возвращения на основе личных или семейных проблем, мобильности или безопасности или других причин. К примеру, Агентство будет рассматривать исключения на основе времени обучения иждивенцев, личных или семейных медицинских нужд, беременности и других причин» - гласило временное сообщение на сайте Агентства.

Судья Николс сказал, что первоначальные заявления о том, что отзыв может подвергнуть сотрудников USAID и их семьи физической опасности или прервать медицинское лечение, оказались «преувеличены» после дальнейшего изучения.

Кроме того, неясно, как «потенциальные последствия» для сотрудников и людей, зависящих от деятельности Агентства по оказанию помощи, перевешивают усилия администрации по перестроению системы предоставления иностранной помощи в соответствии с повесткой дня США по внешней политике.

Также судья добавил, что федеральное законодательство требует от работников сначала пройти весь процесс административного спора, прежде чем подавать иск в федеральный суд.

Автор: Наталя Мамченко

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суд США USAID

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