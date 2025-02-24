Кількість жінок, які цікавляться службою в армії, – збільшилася

21% кандидатів до Сил оборони, які звернулися до центрів рекрутингу, – жінки.

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З початку роботи центрів рекрутингу української армії до них звернулися 42 366 громадян, зокрема, минулого тижня – 1 064 особи, а частка жінок серед кандидатів до Сил оборони, які долучаються до війська, збільшилася до 21%. Про це повідомили у Міноборони.

Зазначається, що найбільше звернень від потенційних кандидаток зафіксовано у Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях.

Серед всіх звернень найбільший попит мають посади операторів БпЛА, водіїв та стрілецькі спеціальності.

Наразі в Україні функціонує 48 рекрутингових центрів, зокрема, один онлайн-центр. Їх фахівці консультують та забезпечують супровід потенційних кандидатів до Сил оборони України.

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