На Львівщині водій на ходу вистрибнув із жигуля із пасажирами

20-річний водій автомобіля ВАЗ вистрибнув на ходу з транспортного засобу.

Джерело фото: поліція

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На Львівщині водій вистрибнув на ходу з автомобіля. Окрім чоловіка, в автомобілі перебувало троє пасажирів – на щастя, чоловік вижив, а пасажири не постраждали. Про це повідомили у поліції області.

Як вказується, дорожньо-транспортна пригода сталась 23 лютого вночі о 3:10 поблизу села Дернів.

Попередньо поліцейські встановили, що 20-річний водій автомобіля ВАЗ вистрибнув на ходу з транспортного засобу.

Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють обставини події, призначено експертизи.

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