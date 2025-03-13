У Києві затримали водія Mercedes, який катав на дверях правоохоронця, фото

На лівому березі Києва водій Mercedes провіз на дверці авто правоохоронця.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці затримали водія Mercedes, який катав на дверях правоохоронця. Подія трапилася 11 березня в Дніпровському районі.

Як вказується, патрульні зупинили за порушення ПДР водія автомобіля Mercedes, однак керманич агресивно поводився, нецензурно висловлювався та поїхав з місця, завдавши патрульному тілесних ушкоджень.

Правоохоронці розшукали та затримали чоловіка.

Щодо дій громадянина внесені відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обовʼязків) та ч. 2 ст. 345 (Насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ. Наразі тривають слідчі дії.

Ru [Default]

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.