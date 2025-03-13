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Максим Пампура продовжить виконувати обов’язки голови ДСА

11:28, 13 березня 2025
Максим Пампура виконуватиме посадові обов'язки голови ДСА, але не довше ніж до 15 червня.
Максим Пампура продовжить виконувати обов’язки голови ДСА
Фото: dsa.court.gov.ua
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у березні 2024 року ВРП поклала виконання обов’язків Голови ДСА на Максима Пампуру.

13 березня Вища рада правосуддя повідомила, що Максим Пампура продовжить виконувати обов’язки голови ДСА.

«Виконання обов’язків покладено на Пампуру Максима Валерійовича з 15 березня 2025 року до призначення у встановленому порядку Голови ДСА України, але не довше ніж до 15 червня 2025 року», - заявили у ВРП.

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ДСА ВРП

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