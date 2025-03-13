Максим Пампура будет исполнять должностные обязанности главы ГСА, но не дольше чем до 15 июня.

Фото: dsa.court.gov.ua

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в марте 2024 года ВСП возложил исполнение обязанностей главы ГСА на Максима Пампуру.

13 марта Высший совет правосудия сообщил, что Максим Пампура продолжит исполнять обязанности главы ГСА.

«Исполнение обязанностей возложено на Пампуру Максима Валерьевича с 15 марта 2025 года до назначения в установленном порядке главы ГСА Украины, но не дольше чем до 15 июня 2025 года», — заявили в ВСП.

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