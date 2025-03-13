Рада ухвалила постанову із закликом про недопущення російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань

Депутати підтримали постанову із закликом заборонити участь російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях та посилити санкції проти їхніх спортивних організацій.

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Верховна Рада ухвалила постанову №13056 про звернення до парламентів та урядів держав-партнерів, міжнародних спортивних організацій та федерацій щодо недопущення російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань та посилення санкцій проти спортивних структур країни-агресора.

Проектом постанови пропонується щоб Верховна Рада звернулася до глав держав, парламентів та урядів демократичного світу, до Міжнародного олімпійського комітету, Міжнародного паралімпійського комітету, Міжнародної асоціації Всесвітніх ігор та міжнародних спортивних федерацій із закликом:

- заборонити участь російських та білоруських спортсменів у всіх міжнародних спортивних змаганнях, зокрема у ХІІ Всесвітніх іграх та XXV Дефлімпійських іграх;

- посилити санкції проти спортивних організацій російської федерації та республіки білорусь;

- зупинити членство спортивних федерацій росії та білорусі в міжнародних спортивних організаціях за їхню співучасть у війні проти України та порушення Олімпійської хартії;

- продовжити підтримку українського спорту як важливого елемента національної безпеки та міжнародної солідарності.

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