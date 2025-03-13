Рада приняла постановление с призывом о недопущении российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям

Депутаты поддержали постановление с призывом запретить участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях и ужесточить санкции против их спортивных организаций.

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Верховная Рада приняла постановление №13056 об обращении к парламентам и правительствам государств-партнеров, международным спортивным организациям и федерациям о недопущении российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям и усилении санкций против спортивных структур страны-агрессора.

Проектом постановления предлагается, чтобы Верховная Рада обратилась к главам государств, парламентам и правительствам демократического мира, к Международному олимпийскому комитету, Международному паралимпийскому комитету, Международной ассоциации Всемирных игр и международным спортивным федерациям с призывом:

- запретить участие российских и белорусских спортсменов во всех международных спортивных соревнованиях, в частности, в XII Всемирных играх и XXV Дефлимпийских играх;

- ужесточить санкции против спортивных организаций русской федерации и республики Беларусь;

- остановить членство спортивных федераций России и Беларуси в международных спортивных организациях за их соучастие в войне против Украины и нарушение Олимпийской хартии;

- продолжить поддержку украинского спорта как важного элемента национальной безопасности и международной солидарности.

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