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Українцям збираються посилити ліміти на карткові перекази з червня — що відомо

12:29, 13 березня 2025
Вже з червня можуть знизити ліміти на карткові перекази з непідтверджених джерел.
Українцям збираються посилити ліміти на карткові перекази з червня — що відомо
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Як писала «Судово-юридична газета», з 1 лютого українські банки запровадили нові обмеження на карткові перекази, зокрема в розмірі 150 тисяч гривень на місяць для коштів з непідтверджених джерел.

З 1 червня обмеження можуть скласти вже 100 тисяч гривень на місяць, розповіла заступниця голови правління “Глобус Банку” Анна Довгальська в коментарі для MC.today. 

За її словами, з 1 червня ліміти на карткові перекази для клієнтів середнього та низького рівня ризиків можуть знизитися до 100 тис. гривень. Для клієнтів високого ризику хочуть знизити до 50 тис. грн на місяць.

Зазначається, що обмеження потрібні для запобігання шахрайству, контролю фінансових операцій та недопущення використання підставних осіб для переказів.

Для уникнення незручностей, пов’язаних із майбутніми картковими обмеженнями, Довгальська радить:

  • завчасно подбати про документальне підтвердження доходів, щоб за потреби надати їх на вимогу;
  • оптимізувати кількість рахунків – закрити ті, що не працюють або не використовуються, а також не відкривати надмірну кількість нових;
  • користуватися цифровими інструментами оплати, як-от застосунки банків, “Дія”, електронний кабінет платника податків тощо.

Довгальська наголосила, що своєчасне оформлення необхідних документів забезпечить зручний доступ до банківських послуг у змінених умовах.

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