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Украинцам собираются усилить лимиты на карточные переводы с июня — что известно

12:29, 13 марта 2025
Уже с июня могут снизить лимиты на карточные переводы из неподтвержденных источников.
Украинцам собираются усилить лимиты на карточные переводы с июня — что известно
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Как писала «Судебно-юридическая газета», с 1 февраля украинские банки ввели новые ограничения на карточные переводы, в том числе в размере 150 тысяч гривен в месяц для средств из неподтвержденных источников.

С 1 июня ограничения могут составить уже 100 тысяч гривен в месяц, рассказала заместитель председателя правления "Глобус Банка" Анна Довгальская в комментарии для MC.today.

По ее словам, с 1 июня лимиты на карточные переводы для клиентов среднего и низкого уровня рисков могут снизиться до 100 тысяч. гривен. Для клиентов высокого риска хотят снизить до 50 тысяч. грн в месяц.

Отмечается, что ограничения необходимы для предотвращения мошенничества, контроля финансовых операций и недопущения использования подставных лиц для переводов.

Во избежание неудобств, связанных с будущими карточными ограничениями, Довгальская советует:

  • заблаговременно позаботиться о документальном подтверждении доходов, чтобы при необходимости предоставить их по требованию;
  • оптимизировать количество счетов – закрыть неработающие или неиспользуемые, а также не открывать чрезмерное количество новых;
  • пользоваться цифровыми инструментами оплаты, например приложения банков, “Дия”, электронный кабинет налогоплательщика и т.д.

Довгальская отметила, что своевременное оформление необходимых документов обеспечит удобный доступ к банковским услугам в изменившихся условиях.

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деньги Украина банк

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