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ТЦК надіслав повістку загиблому військовому – не провели звірку даних

11:46, 13 березня 2025
У ТЦК не провели звірку даних і надіслали повістку загиблому військовому.
ТЦК надіслав повістку загиблому військовому – не провели звірку даних
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У Тернопільській області на адресу старшого сержанта Збройних сил України Андрія Іванюка, який загинув у жовтні минулого року, надійшла повістка з Чортківського районного територіального центру комплектування (РТЦК). Згідно з документом, загиблий воїн мав з’явився для уточнення даних. Про інцидент повідомила сестра Андрія Іванюка у соцмережах, підкресливши, що повістка надійшла з того ж військкомату, який п’ять місяців тому сповіщав про загибель її брата.

Жінка вимагає публічного вибачення перед родиною загиблого та призначення «службового розслідування такої недопустимої халатності і некомпетентності, кінцевим результатом якого мають бути дисциплінарні стягнення».

У Тернопільському обласному ТЦК та соціальної підтримки пояснили, що це сталося через технічний збій в автоматизованій системі «Оберіг», яка генерує повістки на основі наявних баз даних. Зазначено, що в результаті помилки не була проведена належна звірка з оновленими списками загиблих.

Відповідні органи вже проводять перевірку для встановлення причин збою та розробки заходів для запобігання подібних випадків у майбутньому.

У відомстві вибачились за інцидент і пообіцяли посилити контроль за процесом формування і розсилки повісток.

В ТЦК висловили співчуття рідним і близьким загиблого та заявили, що вже проводиться перевірка причин збою та вживаються заходи для запобігання подібних ситуацій у майбутньому.

«Ми розуміємо, що ця ситуація завдала болю родині та близьким Андрія Васильовича, і щиро перепрошуємо за завдані моральні страждання. Запевняємо, що за цим фактом вже проводиться перевірка аби встановити причини збою та вжити необхідних заходів для унеможливлення подібних випадків у майбутньому», – висловилися в Тернопільському обласному ТЦК СП.

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Тернопіль повістка ТЦК

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