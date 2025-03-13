У Кривому Розі судитимуть посадовця ТЦК, який вносив неправдиві відомості до реєстру військовозобов’язаних

Посадовець ТЦК вніс неправдиві відомості в Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних щодо 22 військовозобов’язаних, 4 з яких виїхали за кордон та не повернулись.

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Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно посадовцю одного з РТЦК та СП м. Кривий Ріг. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Встановлено, що обвинувачений використав своє службове становище для внесення неправдивих відомостей в Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних щодо 22 військовозобов’язаних, 4 з яких виїхали за кордон та не повернулись.

«Зусиллями прокурорів за оперативного супроводу ДВКР СБ України 22 військовозобов’язаних повернули на облік до РТЦК та СП», - сказано у повідомленні.

Під час досудового розслідування до обвинуваченого було задіяно запобіжний захід – особливе зобов’язання. Разом з цим, прокурорами Криворізької спеціалізованої прокуратури подано Апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді, яка на даний час перебуває на розгляді.

У прокуратур додали, що посадовцю інкримінують незаконне переправлення осіб через державний кордон України та несанкціоновані зміни, інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах чи комп'ютерних мережах, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

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